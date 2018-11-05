Невідомий у Харківській області зґвалтував та задушив 15-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Правоохоронці Харківщини розшукують підозрюваного у жорстокому вбивстві 15-річної дівчини. Про це йдеться в повідомлені відділу комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
Так, повідомляється, що про зникнення дівчини повідомила мати, 42-річна мешканки селища Бабаї , ввечері 2 листопада.
Під час розшукових заходів тіло дівчини було виявлено в лісосмузі в селищі Покотилівка. За висновками експертів, її зґвалтували та задушили. Окрім того, у загиблої зникла сумка із особистими речами.
Харківський відділ поліції оприлюднив фоторобот підозрюваного. Його прикмети: на вигляд 35- 45 років, зріст 185 см, худорлявої статури.
Перший заступник Голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськин, під час робочого візиту до Харківщини підкреслив, що оперативно-розшукові заходи поліції щодо розслідування кримінального провадження за фактом зґвалтування та вбивства дівчинки, повинні бути посилені.
“Кожного дня ми будемо заслуховувати результати і коригувати напрямки нашої роботи, щоб найшвидше вийти на слід зловмисника”, — пообіцяв він.
Наразі слідчі проводять досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), ч.4 ст. 187 (розбій).
Максимальне покарання за вчинення даних злочинів передбачає до 15 років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, поліція розшукала ґвалтівника з електрошокером, який познущався з 10-річної дитини.