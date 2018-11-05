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Неизвестный в Харьковской области изнасиловал и задушил 15-летнюю девушку

Неизвестный в Харьковской области изнасиловал и задушил 15-летнюю девушку

Киев  •  УНН

 • 14482 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Правоохранители Харьковской области разыскивают подозреваемого в жестоком убийстве 15-летней девушки. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

Так, сообщается, что об исчезновении девушки сообщила мать, 42-летняя жительницы поселка Бабаи, вечером 2 ноября.

Во время розыскных мероприятий тело девушки было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка. По заключению экспертов, ее изнасиловали и задушили. Кроме того, у погибшей пропала сумка с личными вещами.

Харьковский отдел полиции обнародовал фоторобот подозреваемого. Его приметы: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения.

Первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, во время рабочего визита в Харьковскую область подчеркнул, что оперативно-розыскные мероприятия полиции по расследованию уголовного производства по факту изнасилования и убийства девочки, должны быть усилены.

"Каждый день мы будем заслушивать результаты и корректировать направления нашей работы, чтобы быстрее выйти на след злоумышленника", - пообещал он.

Сейчас следователи проводят досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.4 ст. 187 (разбой).

Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, полиция разыскала насильника с электрошокером, который поиздевался над 10-летним ребенком.

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