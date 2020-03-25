Убийство Гандзюк: суд продлил сроки досудебного следствия
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Печерский районный суд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению Владиславу Мангеру и Алексею Левину еще на четыре месяца. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат Александр Шадрин.
На вопрос, продлил ли суд сроки досудебного следствия по делу убийства Гандзюк до 29 июля 2020 года, Шадрин ответил: "Да".
Напомним, главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.
Также в феврале 2019 года за Мангера внесли залог.
Кроме того, Печерский районный и суд Киева отправил под стражу Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.
Как сообщалось, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк претерпела химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.