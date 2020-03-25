Вбивство Гандзюк: суд продовжив строки досудового слідства
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив строки досудового слідства у справі вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою Владиславу Мангеру та Олексію Левіну ще на чотири місяці. Про це журналісту УНН розповів адвокат Олександр Шадрін.
На питання, чи суд продовжив строки досудового слідства у справі вбивства Гандзюк до 29 липня 2020 року, Шадрін відповів: "Так".
Нагадаємо, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.
Також у лютому 2019 року за Мангера внесли заставу.
Окрім того, Печерський районний й суд Києва відправив під варту Олексія Москаленко (Левіна), якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.
Як повідомлялося, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.