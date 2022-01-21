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Убийство 11-летнего Максима Самофалова: подозреваемых уличили в еще одном убийстве

Убийство 11-летнего Максима Самофалова: подозреваемых уличили в еще одном убийстве

Киев • УНН

 • 19795 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Двум подозреваемым в убийстве 11-летнего Максима Самофалова в Запорожье сообщили о подозрении в еще одном убийстве. Мужчины убили 48-летнюю женщину и бросили ее труп в реку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Цитата

“Ювенальными прокурорами Запорожской областной прокуратуры с учетом полученных новых доказательств двум подозреваемым в убийстве 11-летнего мальчика сообщено о подозрении в еще одном убийстве и похищении человека (п. 2, П. 3, П. 12, П. 13 Ч. 2 Ст. 115, Ч. 3 Ст. 146 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, в сентябре 2021 года мужчины похитили и применили к жительнице Мелитопольского района физическое насилие. Требуя от потерпевшей возвращения наркотиков, которые она согласилась взять на сохранение, избили руками и деревянной битой, в результате чего женщина умерла. Ее тело утопили в реке вблизи села Радивоновка.

Ранее полиция Запорожской области сообщала, что в ходе досудебного расследования, один из подозреваемых признался в совершении еще одного особо тяжкого преступления.

По его словам, 24 сентября 2021 года на почве возникших неприязненных отношений они похитили жительницу Акимовского района, 1973 года рождения и нанесли ей смертельные травмы.

Дополнение

Труп 11-летнего Максима Самофалова, которого разыскивали как пропавшего без вести с августа прошлого года, нашли закопанным в погребе на территории частного дома в Запорожье. Правоохранители задержали двух подозреваемых в его убийстве.

В сентябре 2021 года сообщалось, что уже больше недели в Запорожской области искали Максима Самофалова.

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