Викрали 11-річного хлопчика, вбили та забетонували. На Запоріжжі затримали двох підозрюваних

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 1962 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 11898 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 56412 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 128315 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 192370 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 187113 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 208948 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196258 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151649 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152795 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 134851 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 176989 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 114345 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 67691 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 41839 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 467584 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 309442 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 372531 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 484581 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 729465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 114345 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 176989 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 124182 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 159333 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182629 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Викрали 11-річного хлопчика, вбили та забетонували. На Запоріжжі затримали двох підозрюваних

Викрали 11-річного хлопчика, вбили та забетонували. На Запоріжжі затримали двох підозрюваних

Київ • УНН

 • 46958 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Труп 11-річного Максима Самофалова, якого розшукували, як зниклого безвісти з серпня минулого року, знайшли закопаним у погребі на території приватного будинку на Запоріжжі. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у його вбивстві. Про це УНН повідомляє з посилання на поліцію Запорізької області.

Цитата

“Учень школи-інтернату 2010 року народження перебував у розшуку як безвісно зниклий з серпня минулого року...При перевірці та реалізації оперативної інформації на території Якимівської територіальної громади, працівниками сектору кримінальної поліції у погребі приватного будинку був виявлений закопаний труп дитини”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Тіло направлено до моргу для встановлення причин смерті.

“За зібраними на даний час матеріалами, слідством відкрито кримінальні провадження за ознаками особливо тяжких злочинів, визначених у ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 „Умисне вбивство“ та ч.3 ст.146 „Незаконне позбавлення волі або викрадення людини“ Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, правоохоронці встановили особи двох раніше засуджених чоловіків 1976 та 1996 років народження, причетних до скоєння цих злочинів. Старший з них 9 років перебував за гратами за скоєння тяжких злочинів. Оперативниками встановлено, що вони скоїли викрадення хлопчика наприкінці серпня 2021 року, утримували в підвалі впродовж двох тижнів, а потім вбили.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у серпні 2021 року двоє чоловіків викрали 11-річного хлопчика. Силоміць посадивши дитину до авто, відвезли до домоволодіння, розташованого у селі Радивонівка Мелітопольського району. Хлопчика били та утримували у підвалі упродовж 2-х тижнів. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла. Його тіло сховали у тому ж підвалі, заливши бетоном.

Згодом працівники поліції в рамках відкритих кримінальних проваджень здійснили комплекс невідкладних слідчо-оперативних заходів та встановили, що злочинці переховуються в одній з квартир у Запоріжжі. Правоохоронці спланували та успішно провели спецоперацію по їх затриманню.

“Наразі обом фігурантам за погодженням з Запорізькою обласною прокуратурою повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за у ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 та ч.3 ст.146 „Незаконне позбавлення волі або викрадення людини“ Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора додали, що наразі одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вирішується питання щодо обрання другому.

Доповнення

У вересні 2021 року повідомлялося, що уже більше тижня у Запорізькій області шукали Максима Самофалова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84