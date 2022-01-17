Викрали 11-річного хлопчика, вбили та забетонували. На Запоріжжі затримали двох підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Труп 11-річного Максима Самофалова, якого розшукували, як зниклого безвісти з серпня минулого року, знайшли закопаним у погребі на території приватного будинку на Запоріжжі. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у його вбивстві. Про це УНН повідомляє з посилання на поліцію Запорізької області.
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“Учень школи-інтернату 2010 року народження перебував у розшуку як безвісно зниклий з серпня минулого року...При перевірці та реалізації оперативної інформації на території Якимівської територіальної громади, працівниками сектору кримінальної поліції у погребі приватного будинку був виявлений закопаний труп дитини”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Тіло направлено до моргу для встановлення причин смерті.
“За зібраними на даний час матеріалами, слідством відкрито кримінальні провадження за ознаками особливо тяжких злочинів, визначених у ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 „Умисне вбивство“ та ч.3 ст.146 „Незаконне позбавлення волі або викрадення людини“ Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, правоохоронці встановили особи двох раніше засуджених чоловіків 1976 та 1996 років народження, причетних до скоєння цих злочинів. Старший з них 9 років перебував за гратами за скоєння тяжких злочинів. Оперативниками встановлено, що вони скоїли викрадення хлопчика наприкінці серпня 2021 року, утримували в підвалі впродовж двох тижнів, а потім вбили.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у серпні 2021 року двоє чоловіків викрали 11-річного хлопчика. Силоміць посадивши дитину до авто, відвезли до домоволодіння, розташованого у селі Радивонівка Мелітопольського району. Хлопчика били та утримували у підвалі упродовж 2-х тижнів. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла. Його тіло сховали у тому ж підвалі, заливши бетоном.
Згодом працівники поліції в рамках відкритих кримінальних проваджень здійснили комплекс невідкладних слідчо-оперативних заходів та встановили, що злочинці переховуються в одній з квартир у Запоріжжі. Правоохоронці спланували та успішно провели спецоперацію по їх затриманню.
“Наразі обом фігурантам за погодженням з Запорізькою обласною прокуратурою повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за у ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 та ч.3 ст.146 „Незаконне позбавлення волі або викрадення людини“ Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
В Офісі Генпрокурора додали, що наразі одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вирішується питання щодо обрання другому.
Доповнення
У вересні 2021 року повідомлялося, що уже більше тижня у Запорізькій області шукали Максима Самофалова.