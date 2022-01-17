Викрали 11-річного хлопчика, вбили та забетонували. На Запоріжжі затримали двох підозрюваних

КИЇВ. 17 січня. УНН. Труп 11-річного Максима Самофалова, якого розшукували, як зниклого безвісти з серпня минулого року, знайшли закопаним у погребі на території приватного будинку на Запоріжжі. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у його вбивстві. Про це УНН повідомляє з посилання на поліцію Запорізької області.