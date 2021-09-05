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У Запорізькій області більше тижня шукають 11-річного хлопця

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Уже більше тижні у Запорізькій області шукають Максима Самофалова. До теперішнього часу місце знаходження хлопця невідомо, мобільного телефону при собі немає, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

За інформацією правоохоронців, співробітники поліції спільно з нацгвардійцями продовжують пошуки безвісти зниклого Самофалова Максима Андрійовича, 23.07.2010 року народження.

Учень 5-го класу школи-інтернат села Терпіння Мелітопольського району 29 серпня близько 16:00 години пішов з місця свого мешкання у смт. Якимівка. До теперішнього часу місце знаходження хлопця невідомо, мобільного телефону при собі немає.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 10-11 років, зріст близько 120 см., худорлявої статури, волосся русяве короткострижене, очі зелені.

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Був одягнутий: футболка чорного кольору, шорти.

За оперативною інформацією хлопець може перебувати у місті Мелітополь або Запоріжжі.

Додамо

Поліція звернулась до громадян із проханням: якщо ви впізнали хлопця, зображеного на фотографії, знаєте місце його знаходження, чи бачили на вулицях міста терміново повідомте про це за телефонами: (06131) 9-13-60, 6-12-61, 098 580 51 56 (чергова частина), 050 266 31 67, 097 338 40 18, 096 981 16 11 (ювенальні поліцейські) або 102.

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