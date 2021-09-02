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У Львові зникли четверо неповнолітніх хлопців

У Львові зникли четверо неповнолітніх хлопців

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Львові поліцейські розшукують чотирьох неповнолітніх хлопців. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Цитата

“2 вересня, близько 16.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що з приміщення однієї з шкіл на Сихові зникли четверо хлопців віком від 11 до 13 років, вихованці львівського Центру підтримки дітей. Розшукувані: Арсюков Олександр Юрійович віком 11 років, Павлишин Михайло Сергійович — вік 12 років, а також 13-річні Іщук Юрій Сергійович та Могила Кирило Романович”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

До розшуку неповнолітніх залучили співробітників поліції Львівщини, військовослужбовців Національної гвардії України, співробітників інших служб та небайдужих громадяни

“Прохання до всіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місце перебування хлопців, зголоситись на оперативну лінію 102”, — додали у поліції.

Нагадаємо

9 серпня біля о. Джарилгач поблизу смт Лазурне Скадовського району зникло двоє людей. Тіло дитини виявили правоохоронці в той же день.

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