На острові Джарилгач зникли двоє людей: дитину знайшли мертвою
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. 19 серпня біля о. Джарилгач поблизу смт Лазурне Скадовського району зникло двоє людей. Тіло одного з них виявили правоохоронці в той же день. Про це інформують у ДСНС, пише УНН.
Деталі
Інформують, що повідомлення про зникнення дітей надійшло 19 серпня близько 11 год. 50 хв. Під час купання зникли 2 особи (1980 та 2013 р.н.) жителі м. Львів. О 15 год. 35 хв. біля берега у воді працівниками Нацполіції знайдено тіло дитини.
Станом на 7 год. 25 серпня доля 1 особи залишається невідомою, пошуки тривають.
Нагадаємо
На курорті в Одеській області потонув 4-річний хлопчик. Трагедія сталася в родині з Ізмаїльського району, яка відпочивала на пляжі.