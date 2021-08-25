На острові Джарилгач зникли двоє людей: дитину знайшли мертвою

Деталі

Інформують, що повідомлення про зникнення дітей надійшло 19 серпня близько 11 год. 50 хв. Під час купання зникли 2 особи (1980 та 2013 р.н.) жителі м. Львів. О 15 год. 35 хв. біля берега у воді працівниками Нацполіції знайдено тіло дитини.

Станом на 7 год. 25 серпня доля 1 особи залишається невідомою, пошуки тривають.

Нагадаємо

На курорті в Одеській області потонув 4-річний хлопчик. Трагедія сталася в родині з Ізмаїльського району, яка відпочивала на пляжі.