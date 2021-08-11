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На курорті в Одеській області потонув 4-річний хлопчик

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. 4-річна дитина потонула на пляжі курорту Сергіївка Одеської області 10 серпня. Трагедія сталася в родині з Ізмаїльського району, яка відпочивала на пляжі, передає УНН.

Деталі

У море пішли купатися троє дітей і мати, а не березі залишилися ще двоє дітей і батько. У якийсь момент мама відволіклася на дітей, які залишилися на березі, а коли обернулася, то побачила свого сина без ознак життя. Жінка негайно витягла дитину з води, але реанімувати хлопчика не вдалося, повідомили у пресслужбі поліції.

Лікарі "швидкої" приїхали пізніше і констатували смерть дитини.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 п.2 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Проводиться досудове розслідування.

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