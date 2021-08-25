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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 34063 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 66521 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 94737 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 145972 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 127972 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 123124 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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На острове Джарылгач исчезли два человека: ребенка нашли мертвым

На острове Джарылгач исчезли два человека: ребенка нашли мертвым

Киев  •  УНН

 • 37418 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. 19 августа у о. Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района исчезло два человека. Тело одного из них обнаружили правоохранители в тот же день. Об этом информируют в ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Информируют, что сообщение об исчезновении детей поступило 19 августа около 11 часов. 50 мин. Во время купания пропали 2 человека (1980 и 2013 г.р.) жители г.. Львов. В 15 ч. 35 мин. у берега в воде работниками Нацполиции найдено тело ребенка.

По состоянию на 7 ч. 25 августа судьба 1 человека остается неизвестной, поиски продолжаются.

Напомним

На курорте в Одесской области утонул 4-летний мальчик. Трагедия произошла в семье с Измаильского района, которая отдыхала на пляже.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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