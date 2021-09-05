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В Запорожской области более недели ищут 11-летнего мальчика

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Уже больше недели в Запорожской области ищут Максима Самофалова. К настоящему времени место нахождения парня неизвестно, мобильного телефона у него при себе нет, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По информации правоохранителей, сотрудники полиции совместно с нацгвардейцами продолжают поиски без вести пропавшего Самофалова Максима Андреевича, 23.07.2010 года рождения.

Ученик 5-го класса школы-интерната села Терпиння Мелитопольского района 29 августа около 16:00 часов ушел из места своего проживания в пгт. Якимовка. К настоящему времени место нахождения парня неизвестно, мобильного телефона при себе у него нет.

Приметы разыскиваемого: на вид 10-11 лет, рост около 120 см., Худощавого телосложения, волосы русые короткостриженые, глаза зеленые.

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Был одет: футболка черного цвета, шорты.

По оперативной информации парень может находиться в городе Мелитополь или Запорожье.

Добавим

Полиция обратилась к гражданам с просьбой: если вы узнали парня, изображенного на фотографии, знаете место его нахождения, видели на улицах города срочно сообщите об этом по телефонам: (06131) 9-13-60, 6-12-61, 098 580 51 56 (дежурная часть), 050 266 31 67, 097 338 40 18 096 981 16 ноября (ювенальные полицейские) или 102.

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