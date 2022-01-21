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Вбивство 11-річного Максима Самофалова: підозрюваних викрили у ще одному вбивстві

Вбивство 11-річного Максима Самофалова: підозрюваних викрили у ще одному вбивстві

Київ • УНН

 • 19806 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Двом підозрюваним у вбивстві 11-річного Максима Самофалова на Запоріжжі повідомили про підозру у ще одному вбивстві. Чоловіки вбили 48-річну жінку та кинули її труп до річки. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

Цитата

“Ювенальними прокурорами Запорізької обласної прокуратури з урахуванням отриманих нових доказів двом підозрюваним у вбивстві 11-річного хлопчика повідомлено про підозру у ще одному вбивстві та викраденні людини (п. 2, п. 3, п. 12, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, у вересні 2021 року чоловіки викрали та застосували до мешканки Мелітопольського району фізичне насильство. Вимагаючи від потерпілої повернення наркотиків, які вона погодилася взяти на збереження, побили руками та дерев’яною битою, внаслідок чого жінка померла. Її тіло втопили у річці поблизу села Радивонівки.

Раніше поліція Запорізької області повідомляла, що в ході досудового розслідування, один з підозрюваних зізнався у скоєнні ще одного особливо тяжкого злочину.

За його показами, 24 вересня 2021 року на ґрунті виниклих неприязних відносин вони викрали жительку Якимівського району, 1973 року народження та спричинили їй смертельні травми.

Доповнення

Труп 11-річного Максима Самофалова, якого розшукували, як зниклого безвісти з серпня минулого року, знайшли закопаним у погребі на території приватного будинку на Запоріжжі. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у його вбивстві.

У вересні 2021 року повідомлялося, що уже більше тижня у Запорізькій області шукали Максима Самофалова.

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