Убивают россиян, которые убегают с поля боя: СБУ выложила разговор кадыровских "ТікТок-военных"

Цитата

"Российская пропаганда формирует их образ, как грозной силы, что способна выполнить любые задачи путина. Но за 26 дней войны украинские воины разбили этот миф. Кадыровцев теперь называют не иначе, чем "ТікТок-войсками" за их любовь к постановочным роликам. Потому что на войне они "отметились" только видеосъемками и зверствами против мирного населения", - говорится в сообщении.

Детали

В СБУ отмечают, что главная задача кадыровцев - "зачистка" и убийство российских солдат, которые бегут с поля боя.

"То есть они выполняют функцию "загрядотрядов" и стреляют по своим. Хотя "своими" россиян они не считают, называют "вшивыми" и с удовольствием их убивают", - информирует СБУ.

Также захватчик рассказывает своей жене, что украинская артиллерия жарит по ним и днем, и ночью.

"Что тут добавить? Снарядов у нас хватит на каждого врага! Мы будем защищать свою землю до победы!" - подчеркнули в СБУ.

Дополнение

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео, на котором обсуждал со своими спецназовцами похищение детей, в частности, для того, чтобы перебить информационную волну о том, что его чеченцы являются ничем иным, как заградотрядами в войне, которую развязала рф против Украины.



