Вбивають росіян, які втікають із поля бою: СБУ виклала розмову кадирівських "ТікТок-військових"

Цитата

"Російська пропаганда формує їх образ, як грізної сили, що здатна виконати будь-які завдання путіна. Але за 26 днів війни українські воїни вщент розбили цей міф. Кадирівців тепер називають не інакше, ніж "ТікТок-військами" через їхню любов до постановочних роликів. Бо на війні вони "відзначились" лише відеозйомками та звірствами проти мирного населення", - йдеться в повідомленні.

Деталі

В СБУ зазначають, що головне завдання кадирівців – "зачистка" і вбивство російських солдат, які втікають із поля бою.

"Тобто вони виконують функцію "загрядотрядів" і стріляють по своїх. Хоча "своїми" росіян вони не вважають, називають "вошивими" і з задоволенням їх убивають", - інформує СБУ.

Також загарбник розповідає своїй дружині, що українська артилерія смалить по ним і вдень, і вночі.

"Що тут додати? Снарядів у нас вистачить на кожного ворога! Ми будемо захищати свою землю до Перемоги!",- наголосили в СБУ.

Доповнення

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомляв, що глава Чечні Рамзан Кадиров записав відео, на якому обговорював зі своїми спецпризначенцями викрадення дітей, зокрема, для того, щоб перебити інформаційну хвилю про те, що його чеченці є нічим іншим, як заградотрядами у війні, яку розпочала рф проти України.



