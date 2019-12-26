Тяжелораненым военным в зоне ООС назначили премии

"Генерал-лейтенант Александр Сирский принял решение поощрить тех солдат и офицеров, которые в 2019 году получили тяжелые ранения и после лечения остались на военной службе или в дальнейшем находятся в госпиталях. Соответствующий приказ уже подписан", - указали в управлении.

Как отмечается, в приказе говорится: "За добросовестное выполнение воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, храбрость и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, поощрить личный состав".

"Следовательно, 72 военнослужащих в конце этого года получили премии в размере более 5 тыс. грн от Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, что стало хорошим подарком к рождественским и новогодним праздникам", - добавили в управлении.

Напомним, ранее сообщалось, что военным планируют доплачивать перед выходом в ООС.