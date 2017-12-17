Ватикан запретил продажу мощей святых
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Власти Ватикана обновили список правил по использованию останков святых, и тех, кто может быть
причислен к лику святых, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что отныне запрещена торговля зубами, волосами и другими частями тел святых из-за участившихся случаев их продажи на интернет-аукционах. Кроме того, наложен запрет на использование частей тел святых в “кощунственных ритуалах”.
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Также были внесены изменения в раздел правил, касающихся вопросов кремации и транспортировки тел святых.
Напомним, Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди вспомнил Голодомор 1932-33 годов и заявил, что молится за мир для Украины.