Ватикан запретил продажу мощей святых

Отмечается, что отныне запрещена торговля зубами, волосами и другими частями тел святых из-за участившихся случаев их продажи на интернет-аукционах. Кроме того, наложен запрет на использование частей тел святых в “кощунственных ритуалах”.

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Также были внесены изменения в раздел правил, касающихся вопросов кремации и транспортировки тел святых.

Напомним, Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди вспомнил Голодомор 1932-33 годов и заявил, что молится за мир для Украины.