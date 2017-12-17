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Ватикан заборонив продаж мощей святих

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Влада Ватикану оновили список правил по використанню останків святих, і тих, хто може бути
зарахований до лику святих, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Відзначається, що відтепер заборонено торгівлю зубами, волоссям та іншими частинами тіл святих через почастішання випадків їх продажу на інтернет-аукціонах. Крім того, накладено заборону на використання частин тіл святих в “блюзнірських обрядах”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Ватикані заборонять продаж сигарет

Також було внесено зміни до розділу правил, які стосуються питань кремації та перевезення тіл святих.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час недільної проповіді згадав Голодомор 1932-33 років і заявив, що молиться за мир для України.

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