Ватикан заборонив продаж мощей святих

Відзначається, що відтепер заборонено торгівлю зубами, волоссям та іншими частинами тіл святих через почастішання випадків їх продажу на інтернет-аукціонах. Крім того, накладено заборону на використання частин тіл святих в “блюзнірських обрядах”.

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Також було внесено зміни до розділу правил, які стосуються питань кремації та перевезення тіл святих.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час недільної проповіді згадав Голодомор 1932-33 років і заявив, що молиться за мир для України.