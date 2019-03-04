Ватикан откроет секретные архивы времен Второй мировой войны

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 27856 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 117468 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120809 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123239 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121919 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153414 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117261 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141245 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145159 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130491 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
Ватикан откроет секретные архивы времен Второй мировой войны

Ватикан откроет секретные архивы времен Второй мировой войны

Киев  •  УНН

 • 9642 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Папа Римский Франциск объявил, что Ватикан откроет свои секретные архивы о папе римском эпохи Второй мировой войны Пие XII, которого еврейские группы обвинили в молчании о Холокосте, передаёт УНН со ссылкой на The Independent.

Как пишет издание, евреи ждали такого шага Ватикана в течение десятилетий, и некоторые утверждают, что понтифик, который служил с 1939 по 1958 год, закрывал глаза на Холокост, не выступая с решительными заявлениями.

Ватикан заявил, что он “работал за кулисами”, чтобы спасти евреев и не ухудшать ситуацию.

По словам Папы Франциска, архив откроется 2 марта 2020 года.

Напомним, ранее в Австралии был арестован префект ватиканского Секретариата по экономическим вопросам Джордж Пелл, ранее признанный виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

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