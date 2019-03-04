Ватикан откроет секретные архивы времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Папа Римский Франциск объявил, что Ватикан откроет свои секретные архивы о папе римском эпохи Второй мировой войны Пие XII, которого еврейские группы обвинили в молчании о Холокосте, передаёт УНН со ссылкой на The Independent.
Как пишет издание, евреи ждали такого шага Ватикана в течение десятилетий, и некоторые утверждают, что понтифик, который служил с 1939 по 1958 год, закрывал глаза на Холокост, не выступая с решительными заявлениями.
Ватикан заявил, что он “работал за кулисами”, чтобы спасти евреев и не ухудшать ситуацию.
По словам Папы Франциска, архив откроется 2 марта 2020 года.
Напомним, ранее в Австралии был арестован префект ватиканского Секретариата по экономическим вопросам Джордж Пелл, ранее признанный виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними.