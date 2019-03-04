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Ватикан відкриє секретні архіви часів Другої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Папа Римський Франциск оголосив, що Ватикан відкриє свої секретні архіви про папи римського епохи Другої світової війни Пія XII, якого єврейські групи звинуватили в мовчанні про Голокост, передає УНН з посиланням на The Independent.

Як пише видання, євреї чекали такого кроку Ватикану протягом десятиліть, і деякі стверджують, що понтифік, який служив з 1939 по 1958 рік, закривав очі на Голокост, чи не виступаючи з рішучими заявами.

Ватикан заявив, що він "працював за лаштунками", щоб врятувати євреїв і не погіршувати ситуацію.

За словами Папи Франциска, архів відкриється 2 березня 2020 року.

Нагадаємо, раніше в Австралії був заарештований префект ватиканської Секретаріату з економічних питань Джордж Пелл, раніше визнаний винним в сексуальному насильстві над неповнолітніми.

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