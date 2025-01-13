Ватикан разрешил геям становиться священниками, но есть условие: подробности

Ватикан одобрил новые указания, позволяющие мужчинам-геям поступать в католические семинарии, если они воздерживаются от сексуальных отношений. Это меняет подход к приему кандидатов на священство в глобальной католической церкви. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters и Euronews.

Детали

По информации Reuters, согласно инструкции 2016 года, семинарии не могли принимать мужчин с "глубоко укоренившимися гомосексуальными наклонностями". Новая версия документа, одобренная итальянскими епископами в ноябре, позволяет гомосексуальным мужчинам вступать в священство при условии, что они не будут заниматься сексом, поскольку Ватикан считает гомосексуальную активность "порочной по своей сути".

Отмечается что также запрещено рукополагать мужчин, которые "практикуют гомосексуальность, проявляют глубоко укоренившиеся гомосексуальные наклонности или поддерживают так называемую гей-культуру".

Говоря о гомосексуальных наклонностях, не следует сводить рассмотрение только к этому аспекту, но, как и в случае с каждым кандидатом, рассматривать их значение в общей структуре личности молодого человека