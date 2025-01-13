Ватикан разрешил геям становиться священниками, но есть условие: подробности
Киев • УНН
Католическая церковь разрешила гомосексуальным мужчинам поступать в семинарии при условии целибата. Новые указания отменяют предыдущий запрет 2016 года, но требуют воздержания от сексуальных отношений.
Ватикан одобрил новые указания, позволяющие мужчинам-геям поступать в католические семинарии, если они воздерживаются от сексуальных отношений. Это меняет подход к приему кандидатов на священство в глобальной католической церкви. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters и Euronews.
Детали
По информации Reuters, согласно инструкции 2016 года, семинарии не могли принимать мужчин с "глубоко укоренившимися гомосексуальными наклонностями". Новая версия документа, одобренная итальянскими епископами в ноябре, позволяет гомосексуальным мужчинам вступать в священство при условии, что они не будут заниматься сексом, поскольку Ватикан считает гомосексуальную активность "порочной по своей сути".
Отмечается что также запрещено рукополагать мужчин, которые "практикуют гомосексуальность, проявляют глубоко укоренившиеся гомосексуальные наклонности или поддерживают так называемую гей-культуру".
Говоря о гомосексуальных наклонностях, не следует сводить рассмотрение только к этому аспекту, но, как и в случае с каждым кандидатом, рассматривать их значение в общей структуре личности молодого человека
При этом всем женщинам, независимо от их сексуальной ориентации, доступ к католическому священству по-прежнему закрыт.
Напомним
Ватикан через декларацию под названием "Fiducia supplicans", утвержденную Папой Франциском, позволит преподавать благословение однополым парам, но без сходства с брачными церемониями и без признания брака.