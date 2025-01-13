Ватикан дозволив геям ставати священниками, але є умова: подробиці

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Католицька церква дозволила гомосексуальним чоловікам вступати до семінарій за умови целібату. Нові вказівки скасовують попередню заборону 2016 року, але вимагають утримання від сексуальних стосунків.

Ватикан схвалив нові вказівки, що дозволяють чоловікам-геям вступати до католицьких семінарій, якщо вони утримуються від сексуальних відносин. Це змінює підхід до прийому кандидатів на священство в глобальній католицькій церкві. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters та Euronews.

Деталі

За інформацією Reuters, згідно з інструкцією 2016 року, семінарії не могли приймати чоловіків з "глибоко вкоріненими гомосексуальними нахилами". Нова версія документу, схвалена італійськими єпископами у листопаді, дозволяє гомосексуальним чоловікам вступати до священства за умови, що вони не будуть займатися сексом, оскільки Ватикан вважає гомосексуальну активність "порочною за своєю суттю".

Зазначається що також заборонено висвячувати чоловіків, які "практикують гомосексуальність, виявляють гомосексуальні нахили, що глибоко вкоренилися, або підтримують так звану гей-культуру".

Говорячи про гомосексуальні нахили, не слід зводити розгляд лише до цього аспекту, але, як і у випадку з кожним кандидатом, розглядати їх значення у загальній структурі особистості молодої людини

- йдеться у доповіді під назвою "Керівні принципи та норми для семінарій".

При цьому всім жінкам, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації, доступ до католицького священства, як і раніше, закритий.

Нагадаємо

Ватикан через декларацію під назвою "Fiducia supplicans", затверджену Папою Франциском, дозволить уділяти благословення одностатевим парам, але без подібності до шлюбних церемоній і без визнання шлюбу.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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