Ватикан вскоре начнет вакцинацию против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Ватикан объявил, что его кампания вакцинации против COVID-19 начнется “в ближайшие несколько дней”, и медицинские работники и пожилые люди будут получать вакцины со второй половины января. Об этом пишет издание The Local, сообщает УНН.
Издание отмечает, что в сообщении не говорилось о Папе Франциске и о том, когда 84-летний понтифик получит вакцину.
“Можно предвидеть, что вакцины могут прибыть во вторую неделю января в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей Святого Престола и города-государства Ватикан”, — говорится в сообщении.
Ватикан закупил низкотемпературный холодильник для хранения вакцины, прививки которого начнутся во второй половине января.
Приоритет будет отдан “персоналу здравоохранения и общественной безопасности, пожилым людям и персоналу, наиболее часто контактирующему с общественностью”.