Ватикан вскоре начнет вакцинацию против COVID-19

Издание отмечает, что в сообщении не говорилось о Папе Франциске и о том, когда 84-летний понтифик получит вакцину.

“Можно предвидеть, что вакцины могут прибыть во вторую неделю января в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей Святого Престола и города-государства Ватикан”, — говорится в сообщении.

Ватикан закупил низкотемпературный холодильник для хранения вакцины, прививки которого начнутся во второй половине января.

Приоритет будет отдан “персоналу здравоохранения и общественной безопасности, пожилым людям и персоналу, наиболее часто контактирующему с общественностью”.