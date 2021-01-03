Ватикан незабаром почне вакцинацію проти COVID-19

Видання відзначає, що в повідомленні не говорилося про Папу Франциска і про те, коли 84-річний понтифік отримає вакцину.

"Можна передбачити, що вакцини можуть прибути в другий тиждень січня в кількості, достатній для задоволення потреб Святого Престолу і міста-держави Ватикан", - йдеться в повідомленні.

Ватикан закупив низькотемпературний холодильник для зберігання вакцини, щеплення якою почнуться в другій половині січня.

Пріоритет буде відданий "персоналу охорони здоров'я і громадської безпеки, літнім людям і персоналу, що найбільш часто контактуэ з громадськістю".