Ватикан незабаром почне вакцинацію проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Ватикан оголосив, що його кампанія вакцинації проти COVID-19 почнеться "в найближчі кілька днів", і медичні працівники і люди похилого віку будуть отримувати вакцини з другої половини січня. Про це пише видання The Local, повідомляє УНН.
Видання відзначає, що в повідомленні не говорилося про Папу Франциска і про те, коли 84-річний понтифік отримає вакцину.
"Можна передбачити, що вакцини можуть прибути в другий тиждень січня в кількості, достатній для задоволення потреб Святого Престолу і міста-держави Ватикан", - йдеться в повідомленні.
Ватикан закупив низькотемпературний холодильник для зберігання вакцини, щеплення якою почнуться в другій половині січня.
Пріоритет буде відданий "персоналу охорони здоров'я і громадської безпеки, літнім людям і персоналу, що найбільш часто контактуэ з громадськістю".