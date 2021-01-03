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Ватикан незабаром почне вакцинацію проти COVID-19

Київ • УНН

 • 12999 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Ватикан оголосив, що його кампанія вакцинації проти COVID-19 почнеться "в найближчі кілька днів", і медичні працівники і люди похилого віку будуть отримувати вакцини з другої половини січня. Про це пише видання The Local, повідомляє УНН.

Ватикан незабаром почне вакцинацію проти COVID-19

Видання відзначає, що в повідомленні не говорилося про Папу Франциска і про те, коли 84-річний понтифік отримає вакцину.

"Можна передбачити, що вакцини можуть прибути в другий тиждень січня в кількості, достатній для задоволення потреб Святого Престолу і міста-держави Ватикан", - йдеться в повідомленні.

Ватикан закупив низькотемпературний холодильник для зберігання вакцини, щеплення якою почнуться в другій половині січня.

Пріоритет буде відданий "персоналу охорони здоров'я і громадської безпеки, літнім людям і персоналу, що найбільш часто контактуэ з громадськістю".

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