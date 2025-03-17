Ватикан: для мира в Украине необходим диалог без каких-либо предварительных условий

Для мира в Украине необходим диалог, не обремененный предварительными условиями, заявили в пресс-службе Ватикана по итогам разговора государственного секретаря с Президентом Украины Владимиром Зеленским 14 марта, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

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"В пятницу, 14 марта, Его Высокопреосвященство Владимир Зеленский, Президент Украины, как он сам впоследствии сообщил, имел телефонный разговор с кардиналом Пьетро Паролином, государственным секретарем, во время которого пожелал Святейшему Отцу Франциску скорейшего выздоровления и проинформировал его об инициативе прекращения огня, предложенной Соединенными Штатами, к которой Украина присоединилась", – указали в пресс-службе Святого Престола в понедельник.

В связи с этим Святой Престол, возобновляя свои молитвы за мир в Украине, выражает надежду, что вовлеченные стороны воспользуются возможностью для искреннего диалога, не обремененного никакими предварительными условиями и направленного на достижение справедливого и длительного мира. В то же время он призывает сделать все возможное для освобождения пленных - указано в заявлении Ватикана.

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Напомним

Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".

Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным 13 марта.

В тот день российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Но, по его словам, "есть нюансы" относительно этого.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления российского диктатора владимира путина о перемирии с Украиной на 30 суток были предсказуемыми, и он готовит отказ от этого предложения, однако боится сказать об этом президенту США Дональду Трампу.

Впоследствии в россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-дневного перемирия Украине.