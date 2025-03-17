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Ватикан: для мира в Украине необходим диалог без каких-либо предварительных условий

Киев • УНН

 • 45165 просмотра

Ватикан выразил надежду на искренний диалог между сторонами для достижения мира в Украине. Святой Престол призывает к освобождению пленных и молится о мире.

Ватикан: для мира в Украине необходим диалог без каких-либо предварительных условий

Для мира в Украине необходим диалог, не обремененный предварительными условиями, заявили в пресс-службе Ватикана по итогам разговора государственного секретаря с Президентом Украины Владимиром Зеленским 14 марта, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

"В пятницу, 14 марта, Его Высокопреосвященство Владимир Зеленский, Президент Украины, как он сам впоследствии сообщил, имел телефонный разговор с кардиналом Пьетро Паролином, государственным секретарем, во время которого пожелал Святейшему Отцу Франциску скорейшего выздоровления и проинформировал его об инициативе прекращения огня, предложенной Соединенными Штатами, к которой Украина присоединилась", – указали в пресс-службе Святого Престола в понедельник.

В связи с этим Святой Престол, возобновляя свои молитвы за мир в Украине, выражает надежду, что вовлеченные стороны воспользуются возможностью для искреннего диалога, не обремененного никакими предварительными условиями и направленного на достижение справедливого и длительного мира. В то же время он призывает сделать все возможное для освобождения пленных

- указано в заявлении Ватикана.

Зеленский провел разговор с госсекретарем Ватикана: обсудили возвращение украинских детей и пленных14.03.25, 16:26 • 13392 просмотра

Напомним

Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".

Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным 13 марта.

В тот день российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Но, по его словам, "есть нюансы" относительно этого.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления российского диктатора владимира путина о перемирии с Украиной на 30 суток были предсказуемыми, и он готовит отказ от этого предложения, однако боится сказать об этом президенту США Дональду Трампу.

Впоследствии в россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-дневного перемирия Украине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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