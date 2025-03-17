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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Ватикан: для миру в Україні потрібен діалог без жодних попередніх умов

Київ • УНН

 • 45167 перегляди

Ватикан висловив сподівання на щирий діалог між сторонами для досягнення миру в Україні. Святий Престол закликає до звільнення полонених та молиться за мир.

Ватикан: для миру в Україні потрібен діалог без жодних попередніх умов

Для миру в Україні потрібен діалог, не обтяжений передумовами, заявили у пресслужбі Ватикану за підсумками розмову державного секретаря з Президентом України Володимиром Зеленським 14 березня, пише УНН з посиланням на Vatican News.

Деталі

"У п'ятницю, 14 березня, Його Високоповажність Володимир Зеленський, Президент України, як він сам опісля повідомив, мав телефонну розмову з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем, під час якої побажав Святішому Отцеві Франциску якнайшвидшого одужання та поінформував його про ініціативу припинення вогню, запропоновану Сполученими Штатами, до якої Україна приєдналася", – вказали у пресслужбі Святого Престолу у понеділок.

У зв'язку з цим Святий Престол, поновлюючи свої молитви за мир в Україні, висловлює сподівання, що залучені сторони скористаються нагодою для щирого діалогу, не обтяженого жодними попередніми умовами та спрямованого на досягнення справедливого та тривалого миру. Водночас він закликає зробити все можливе для звільнення полонених

- вказано у заяві Ватикану.

Зеленський провів розмову із держсекретарем Ватикану: обговорили повернення українських дітей та полонених 14.03.25, 16:26 • 13394 перегляди

Нагадаємо

Україна та США провели 11 березня переговори у Джидді, за підсумками яких випустили спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією".

Згідно із заявою, Сполучені Штати мали довести до відома рф, що взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.

Президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні переговори з російським диктатором володимиром путіним 13 березня.

Того дня російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Але, за його словами, "є нюанси" щодо цього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви російського диктатора володимира путіна щодо перемир'я з Україною на 30 діб були передбачуваними, і він готує відмову від цієї пропозиції, проте боїться сказати про це президенту США Дональду Трампу.

Згодом у росії заявили, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя Україні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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