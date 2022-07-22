Главари "лнр" и "днр" заявили о блокировании Google на оккупированных территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Главарь боевиков "донецкой народной республики" денис пушилин в Telegram заявил о блокировании доступа к Google на оккупированных территориях Донецкой области. Накануне такое же заявление сделал главарь "лнр" леонид пасичник, которого цитировали росСМИ, пишет УНН.
Детали
“Нами принято решение о блокировании Google на территории “днр”, - написал пушилин, объяснив это тем, чтобы "защитить народ от “травли”.
А накануне такое заявление сделал главарь "лнр" пасичник, сетуя на "фейки".
Заявления они сделали в контексте войны рф против Украины.
Ранее
Ранее сообщалось, что в так называемых "лнр" и "днр" на оккупированной части Донбасса заблокировали популярный мессенджер Viber.
В мае в ОРДЛО уже заблокировали Facebook и Instagram.