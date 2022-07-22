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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главари "лнр" и "днр" заявили о блокировании Google на оккупированных территориях

Главари "лнр" и "днр" заявили о блокировании Google на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 124453 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Главарь боевиков "донецкой народной республики" денис пушилин в Telegram заявил о блокировании доступа к Google на оккупированных территориях Донецкой области. Накануне такое же заявление сделал главарь "лнр" леонид пасичник, которого цитировали росСМИ, пишет УНН.

Детали

“Нами принято решение о блокировании Google на территории “днр”, - написал пушилин, объяснив это тем, чтобы "защитить народ от “травли”.

А накануне такое заявление сделал главарь "лнр" пасичник, сетуя на "фейки".

Заявления они сделали в контексте войны рф против Украины. 

Ранее

Ранее сообщалось, что в так называемых "лнр" и "днр" на оккупированной части Донбасса заблокировали популярный мессенджер Viber.

В мае в ОРДЛО уже заблокировали Facebook и Instagram.

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