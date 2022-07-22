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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36327 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ватажки "лнр" та "днр" заявили про блокування Google на окупованих територіях

Ватажки "лнр" та "днр" заявили про блокування Google на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 124457 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Ватажок бойовиків "донецької народної республіки" денис пушилін у Telegram заявив про блокування доступу до Google на окупованих територіях Донецької області. Напередодні таку ж заяву зробив ватажок "лнр" леонід пасічник, яку процитували росЗМІ, пише УНН.

Деталі

“Нами ухвалено рішення про блокування Google на території “днр”, - написав він, пояснивши це тим, щоб "захистити народ від “травлі”.

А напередодні таку заяву зробив ватажок "лнр" пасічник, нарікаючи на "фейки".

Заяви вони зробили у контексті війни рф проти України. 

Раніше

Раніше повідомлялося, що у так званих "лнр" та "днр", на окупованій частині Донбасу, заблокували популярний месенджер Viber.

У травні в ОРДЛО вже заблокували Facebook та Instagram.

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