Ватажки "лнр" та "днр" заявили про блокування Google на окупованих територіях

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“Нами ухвалено рішення про блокування Google на території “днр”, - написав він, пояснивши це тим, щоб "захистити народ від “травлі”.

А напередодні таку заяву зробив ватажок "лнр" пасічник, нарікаючи на "фейки".

Заяви вони зробили у контексті війни рф проти України.

Раніше

Раніше повідомлялося, що у так званих "лнр" та "днр", на окупованій частині Донбасу, заблокували популярний месенджер Viber.

У травні в ОРДЛО вже заблокували Facebook та Instagram.