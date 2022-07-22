Ватажки "лнр" та "днр" заявили про блокування Google на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Ватажок бойовиків "донецької народної республіки" денис пушилін у Telegram заявив про блокування доступу до Google на окупованих територіях Донецької області. Напередодні таку ж заяву зробив ватажок "лнр" леонід пасічник, яку процитували росЗМІ, пише УНН.
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“Нами ухвалено рішення про блокування Google на території “днр”, - написав він, пояснивши це тим, щоб "захистити народ від “травлі”.
А напередодні таку заяву зробив ватажок "лнр" пасічник, нарікаючи на "фейки".
Заяви вони зробили у контексті війни рф проти України.
Раніше
Раніше повідомлялося, що у так званих "лнр" та "днр", на окупованій частині Донбасу, заблокували популярний месенджер Viber.
У травні в ОРДЛО вже заблокували Facebook та Instagram.