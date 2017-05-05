Главари "Л/ДНР" принудительно привлекают людей к майским праздничным мероприятиям - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Руководством "ЛНР" и "ДНР" проводятся мероприятия по принудительному привлечению населения к участию в праздничных мероприятиях 8, 9, 11 ("день республики ДНР") и 12 ("день республики ЛНР") мая этого года. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей проводятся мероприятия по принудительному привлечению населения к участию в праздничных мероприятиях 8, 9, 11 ("день республики ДНР") и 12 ("день республики ЛНР") мая с.г. К городским исполнительным комитетам разослано распоряжение о жестком контроле за прибытием местных жителей на запланированные официальные мероприятия", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению разведки, к руководителям, которые не обеспечат выполнение этого распоряжения, будут приняты жесткие меры, в том числе увольнения. На предприятиях и в учреждениях назначены специально подготовленные лица, которые будут осуществлять контроль участия сотрудников в мероприятиях по спискам.
Как сообщал УНН, русское командование в ОРДЛО готовит пропагандистские мероприятия к 9 мая.