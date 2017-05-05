Ватажки "Л/ДНР" примусово залучають людей до травневих святкових заходів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Керівництвом "ЛНР" та "ДНР" проводяться заходи з примусового залучення населення до участі у святкових заходах 8, 9, 11 (“день республіки ДНР”) та 12 (“день республіки ЛНР”) травня цього року. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"На тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей проводяться заходи з примусового залучення населення до участі у святкових заходах 8, 9, 11 (“день республіки ДНР”) та 12 (“день республіки ЛНР”) травня ц.р. До міських виконавчих комітетів розіслано розпорядження щодо жорсткого контролю за прибуттям місцевих мешканців на заплановані офіційні заходи", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомлення розвідки, до керівників, які не забезпечать виконання цього розпорядження, будуть вжиті жорсткі заходи, до звільнення включно. На підприємствах і в установах призначені спеціально підготовлені особи, які будуть здійснювати контроль участі співробітників у заходах за списками.
Як передавав УНН, російське командування в ОРДЛО готує пропагандистські заходи до 9 травня.