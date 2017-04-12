Предводители "Л/ДНР" приказали боевикам заменить паспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Предводители “ДНР” и “ЛНР” приказали руководителям своих “министерств обороны” и “министерств внутренних дел” до мая организовать замену их подчиненными украинских паспортов на “паспорта” псевдореспублик. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы “Информационное сопротивление”, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, передает УНН.
“По указанию российских кураторов главари "ДНР" и "ЛНР" отдали указания руководствам "МО" и "МВД" обоих формирований обеспечить обязательную замену в "армейских корпусах" и "правоохранительных органах" украинских паспортов на "паспорта" псевдогосударственных образований. Указанный срок замены — до мая 2017 года”, — говорится в сообщении.
Напомним, как заявил представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов, "признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР" носит временный характер — до выполнения минских соглашений”.