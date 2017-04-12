Предводители "Л/ДНР" приказали боевикам заменить паспорта

“По указанию российских кураторов главари "ДНР" и "ЛНР" отдали указания руководствам "МО" и "МВД" обоих формирований обеспечить обязательную замену в "армейских корпусах" и "правоохранительных органах" украинских паспортов на "паспорта" псевдогосударственных образований. Указанный срок замены — до мая 2017 года”, — говорится в сообщении.



Напомним, как заявил представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов, "признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР" носит временный характер — до выполнения минских соглашений”.