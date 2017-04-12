Ватажки "Л/ДНР" наказали бойовикам замінити паспорти

“За вказівкою російських кураторів ватажки "ДНР" і "ЛНР" дали вказівки керівництву "МО" і "МВС" обох формувань забезпечити обов’язкову заміну в "армійських корпусах" та "правоохоронних органах" українських паспортів на "паспорти" псевдодержавних утворень. Зазначений строк заміни — до травня 2017 року”, — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, як заявив представник РФ у контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов, “визнання Росією паспортів "ДНР" і "ЛНР" має тимчасовий характер — до виконання мінських угод”.