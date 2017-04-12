Ватажки "Л/ДНР" наказали бойовикам замінити паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Ватажки “ДНР” і “ЛНР” наказали керівникам своїх “міністерств оборони” і “міністерств внутрішніх справ” до травня організувати заміну їхніми підлеглими українських паспортів на “паспорти” псевдореспублік. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.
“За вказівкою російських кураторів ватажки "ДНР" і "ЛНР" дали вказівки керівництву "МО" і "МВС" обох формувань забезпечити обов’язкову заміну в "армійських корпусах" та "правоохоронних органах" українських паспортів на "паспорти" псевдодержавних утворень. Зазначений строк заміни — до травня 2017 року”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, як заявив представник РФ у контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов, “визнання Росією паспортів "ДНР" і "ЛНР" має тимчасовий характер — до виконання мінських угод”.