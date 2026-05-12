ВАКС сегодня не изберет меру пресечения Ермаку - суд заслушает прокурора и часть материалов
Киев • УНН
Суд сегодня не изберет меру пресечения экс-главе ОП Ермаку. Прокуроры просят арест или залог 180 млн гривен по делу об отмывании 460 млн гривен
Высший антикоррупционный суд сегодня не будет выбирать меру пресечения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. На заседании планируют только заслушать прокурора и часть материалов следствия. Об этом сообщает корреспондент УНН из зала суда.
Детали
Как сообщили во время заседания, материалы дела Ермака насчитывают около 4000 страниц - это 16 томов уголовного производства.
Напомним
НАБУ и САП подозревают бывшего руководителя Офиса президента Украины в легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Прокуроры просят для него либо арест, либо залог в 180 млн грн.