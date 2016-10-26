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Вашингтон: Украине необходимо еще многое сделать для борьбы с коррупцией в энергетической сфере

Вашингтон: Украине необходимо еще многое сделать для борьбы с коррупцией в энергетической сфере

Киев • УНН

 • 12514 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Старший научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Эдвард Чоу в своем блоге в Financial Times прокомментировал ход реформирования энергетической отрасли в Украине, передает УНН.

Эксперт, в частности, констатирует, что пока в Украине до сих пор так и не произошло свержение государственной монополии на энергетику, а также до сих пор не существует согласованного плана реформирования.

В Вашингтоне намекнули нашим чиновникам на то, что сейчас они имеют "ограниченное окно возможностей", чтобы все же выполнить обещанные трансформации и построить конкурентный энергетический рынок.

Более того, по словам Эдварда Чоу, западные партнеры Украины не будут больше такими лояльными к нашим постоянным оправданиям, ведь уже давно поняли, что "поощрение неадекватного поведения украинских властей только обостряет кризис".

Редакция УНН приводит полный текст неофициального перевода статьи эксперта CSIS Эдварда Чоу: "Украине необходимо еще много сделать для борьбы с коррупцией в энергетической сфере".

Общеизвестным является послужной список случаев коррупции в области энергетики Украины. Ежегодно вымываются миллиарды долларов в политических целях и в партийные резервы. Администрации одна за другой провозглашали реформу, но в то же время боролись за влияние над энергетическими предприятиями. Страна будет оставаться уязвимой, пока ситуация с коррупцией в энергетическом секторе будет оставаться неизменной.

Энергетический сектор Украины также является критически важным и для соседних стран. Украина продолжит транспортировать около половины объема российского газа в Европу, пока не будут построены два дополнительных трубопровода в обход - "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Россия пытается построить новые трубопроводы в обход Украины и использует транзитные контракты, чтобы продемонстрировать европейским потребителям, что Украина является ненадежным транзитным партнером.

Таким образом, энергетика является ключевым индикатором прогресса в экономических реформах, за которыми наблюдает как украинское общество, так и международные партнеры. А в условиях слабой экономики и опустошения национальной казны, речь идет не только о введении энергоэффективности.

Новое правительство В.Гройсмана необходимо похвалить за установление этой весной единой цены на газ. Однако, газовые субсидии - это не единственная сфера, где процветает коррупция.

Приведение в управление государственных энергетических компаний нового менеджмента, в частности, молодых украинцев, получивших образование на Западе, и иностранцев, будет эффективным только тогда, когда управление корпорациями действительно улучшится, а сферы закупок и трансфертного ценообразования станут прозрачными.

Главной целью должно стать разрушение государственной монополии на энергетику, чтобы стимулировать развитие конкуренции и рыночной эффективности, что в конечном итоге приведет к устранению соблазна отдельных групп контролировать государственные энергетические предприятия.

Существует утверждение, что реверсные поставки российского газа из Европы каким-то образом станет долгосрочным решением проблемы. Безусловно, они полезны в случае перенасыщения газового рынка перед лицом российской агрессии и упрямства на переговорах. Но эти реверсные поставки не будут иметь значения, если Россия решит прекратить транзит через Украину.

Более того, ценность украинской транзитной газовой системы зависит от нормализации отношений с "Газпромом". Иски в международные суды против "Газпрома" или угрозы повысить тарифы на транзит являются рискованным путем, если кто-то хочет, чтобы "Газпром" перешел к транзиту в обход Украины.

Конечно, долгосрочным решением для Украины станет улучшение эффективности энергетики и условий для инвестирования в эту сферу. Правительство Гройсмана имеет ограниченное окно возможностей, чтобы проводить серьезные энергетические реформы или имеет такую ​​же свободу как и его предшественники.

Даже учитывая политическую волю, украинскому правительству до сих пор не хватает финансовых ресурсов и потенциала для эффективного осуществления реформ. Западным правительствам и международным финансовым институтам придется предложить Киеву гораздо больше "кнутов и пряников", чем раньше. В условиях войны экономическая помощь для 45 миллионной нации является мизерной.

Хорошие новости заключаются в том, что в отличие от других коррумпированных секторов, таких как образование и здравоохранение - реформа в энергетическом секторе легко окупится. Она улучшит экономическую конкурентоспособность Украины и создаст ресурсы и стимул для реформы всей системы.

Но пока не существует согласованного плана реформирования. Украинская команда должна разработать такой план с помощью международных коммерческих, промышленных экспертов. В нем необходимо учесть реалистичный порядок игры, который не будет руководствоваться частными интересами. Что важнее, этот план нужно представить украинскому народу и заручиться его поддержкой в ​​лице его избранных представителей в Раде. Слишком часто украинские чиновники видят законодателей как препятствие для действий исполнительной власти, а не как партнеров в проведении реформ.

Энергетическая реформа может быть устойчивой только при единстве цели и единой команды внутри украинского правительства. Запад должен помочь со значительным финансированием. В противном случае украинская власть имеет привычку стравливать доноров для решения внутренних политических конфликтов. Поощрение неадекватного поведения украинских властей только обострит кризис, как это слишком часто случалось в прошлом.

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