Стоимость Пасхальных корзинок в разных регионах Украины

Корреспонденты УНН составили перечень традиционных продуктов праздничного корзине и подсчитали сколько будет стоить Пасхальная корзина в разных областях Украины.

Чтобы наполнить традиционную закарпатскую корзину к Пасхе семье придется заплатить около 604 грн. Учитывая среднюю цену на товары и продовольствие в Ужгороде, праздничный смета будет выглядеть следующим образом: корзина - 200 грн. полотенце - 40 грн., пасха - 40 грн., яйца, 5 шт. - 10 грн., Домашняя колбаса, 0,5 кг - 65 грн., Сало копченое, 0,5 кг - 35 грн., Творог, 0,5 кг -60 грн., Масло сливочное домашнее, 0,3 кг - 40 грн., зелень, 1 пучок - 5 грн., соль, 1 кг - 4 грн., свеча или лампадка - 25 грн.

Кроме того, закарпатцы добавляют в Пасхальную корзину комок (блюдо из молока и яиц с солью или сахаром), которую традиционно готовят дома. Нередко носят святить и домашнее вино, фрукты и овощи. Стандартный же набор из символических корзины, полотенца, пояса, яиц, свечи, колбасы или мяса будет стоить в Ужгороде около 270 гривен.

Отметим, что содержимое корзины не в последнюю очередь зависит и от количества членов семьи, собравшиеся за праздничным столом. Объем продуктов и их наименования могут быть как меньше, так и в разы больше, ведь святить в церкви семья может принести всю Пасхальную гости.

Кропивничан же потратят на пасхальную корзину минимум 335 грн. По кулич в областном центре в среднем правят - 20 грн., 0,5 кг колбасы домашней стоит около 50 грн., 300 г сала стоит около 30 грн., Полотенце - 20 грн., Свеча с лампадой - 9 грн., 12 яиц в честь 12 апостолов - 14 грн., 0,5 кг яблок - 7 грн. Плетеную корзину, в который вкладываем набор, станет в среднем в 150 грн. Так, чтобы собрать пасхальную корзину из стандартных набором продуктов, в Кропивницкому году необходимо потратить около 335 грн.

Хмельнитчане несут Пасхальная корзина к которому кладут: Пасха 0,5 кг - 50 грн., Яйца - 5 штук - 7 грн., Колбаса домашняя 0,5 кг - 80 грн., Свеча - 10 грн., Мясо печеное 0,5 кг - 80 грн., хрен - 1 баночка - 10 грн., Такой набор будет стоить 237 грн. Еще в 100-150 гривен обойдется жителям Хмельницкого сама корзина, а рушник стоит 20-25 грн.

Херсонский Пасхальная корзина обойдется в 295 гривен, если ориентироваться на цены центрального рынка города.

Днепряне получат корзину несколько дешевле - 250 грн. Цены были взяты в разных супермаркетах и ​​рынках города, поэтому в некоторых местах сумма может быть значительно больше.

Во Львове цена на Пасхальная корзина составит 263 гривны, сообщил кореспондент УНН, побывавший на заполненном рынке в центра города. Особый ингредиент, которые кладут львовяне в корзину это хрен. Как рассказал корреспондент, цены на привычный пасхальный набор во Львове, по сравнению с прошлым годом, остались почти на прежнем уровне.

Одесситы заплатят за Велокодний корзину 285 гривен, к этому набору войдет: Буженина - 60 грн Колбаса - 45 грн, Яйца крашенные 10 штук - 25 грн, Пасха - 40 грн, масло сливочное - 25 грн, Сыр - 60 грн, Яблоки 1 кг. - 20 грн, Свеча - 10 грн.

Пасхальная корзина жителям Запорожья обойдется в 410 грн, в сумму входит плетеную корзину за 150 грн. Выяснилось, что верующие кроме традиционной пасхи и яиц в церковь несут разнообразные продукты и даже алкоголь. Также, в Запорожье традиционно освящают колбасу и сало.

В Николаеве за продукты, которые попадут в корзину, верующие заплатят 245 гривен, в список входят традиционные пасхальные вкусности.

В Ровно пасхальную корзину примерно обойдется в - 317 гривен. Большинство жителей города скупают ингредиенты на рынке, где наблюдается скачок цен на праздничные продукты, передает корреспондент УНН.

Стандарный пасхальную корзину в Житомире обойдется в районе 250 грн, сообщил корреспондент УНН. К такому корзины войдут: Пасха, Яйца, мясо, масло, сыр, яблоки, сало и непосредственно сам корзину.

Нагадаэмо, 10 апреля сообщал, что по оценкам экспертов Института аграрной экономики стоимость Пасхальной корзины по средним ценам по Украине по состоянию на начало апреля составит около 377 грн , что на 28 грн или на 8% дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 349 грн.