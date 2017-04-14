Стоимость Пасхальных корзинок в разных регионах Украины

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 22831 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100244 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115689 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174357 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127816 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123575 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116368 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106413 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107458 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103878 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

03:02 • 64447 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

03:57 • 32602 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

04:24 • 38803 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 81230 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 63745 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 124532 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 159892 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 168215 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 164413 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 163639 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 117116 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 126704 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 133002 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 132939 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 137349 просмотра
Актуальное
Стоимость Пасхальных корзинок в разных регионах Украины

Стоимость Пасхальных корзинок в разных регионах Украины

Киев  •  УНН

 • 10213 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Пасха, Воскресение Христово - древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года, установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. Дата праздника не является постоянной и в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году, верующие западного и восточного обрядов празднуют Пасху в один день - 16 апреля. Традиционно перед Пасхой каждая семья собирает пасхальную корзину. Перечень блюд, которые составляют хозяйки часто отличаются даже в пределах одной области и даже района. Однако обязательны продукты, должны быть в Пасхальной корзине. Все остальное - зависит от обычаев и традиций местности и даже отдельной семьи, передает УНН.

Корреспонденты УНН составили перечень традиционных продуктов праздничного корзине и подсчитали сколько будет стоить Пасхальная корзина в разных областях Украины.

Чтобы наполнить традиционную закарпатскую корзину к Пасхе семье придется заплатить около 604 грн. Учитывая среднюю цену на товары и продовольствие в Ужгороде, праздничный смета будет выглядеть следующим образом: корзина - 200 грн. полотенце - 40 грн., пасха - 40 грн., яйца, 5 шт. - 10 грн., Домашняя колбаса, 0,5 кг - 65 грн., Сало копченое, 0,5 кг - 35 грн., Творог, 0,5 кг -60 грн., Масло сливочное домашнее, 0,3 кг - 40 грн., зелень, 1 пучок - 5 грн., соль, 1 кг - 4 грн., свеча или лампадка - 25 грн.

Кроме того, закарпатцы добавляют в Пасхальную корзину комок (блюдо из молока и яиц с солью или сахаром), которую традиционно готовят дома. Нередко носят святить и домашнее вино, фрукты и овощи. Стандартный же набор из символических корзины, полотенца, пояса, яиц, свечи, колбасы или мяса будет стоить в Ужгороде около 270 гривен.

Отметим, что содержимое корзины не в последнюю очередь зависит и от количества членов семьи, собравшиеся за праздничным столом. Объем продуктов и их наименования могут быть как меньше, так и в разы больше, ведь святить в церкви семья может принести всю Пасхальную гости.

Кропивничан же потратят на пасхальную корзину минимум 335 грн. По кулич в областном центре в среднем правят - 20 грн., 0,5 кг колбасы домашней стоит около 50 грн., 300 г сала стоит около 30 грн., Полотенце - 20 грн., Свеча с лампадой - 9 грн., 12 яиц в честь 12 апостолов - 14 грн., 0,5 кг яблок - 7 грн. Плетеную корзину, в который вкладываем набор, станет в среднем в 150 грн. Так, чтобы собрать пасхальную корзину из стандартных набором продуктов, в Кропивницкому году необходимо потратить около 335 грн.

Хмельнитчане несут Пасхальная корзина к которому кладут: Пасха 0,5 кг - 50 грн., Яйца - 5 штук - 7 грн., Колбаса домашняя 0,5 кг - 80 грн., Свеча - 10 грн., Мясо печеное 0,5 кг - 80 грн., хрен - 1 баночка - 10 грн., Такой набор будет стоить 237 грн. Еще в 100-150 гривен обойдется жителям Хмельницкого сама корзина, а рушник стоит 20-25 грн.

Херсонский Пасхальная корзина обойдется в 295 гривен, если ориентироваться на цены центрального рынка города.

Днепряне получат корзину несколько дешевле - 250 грн. Цены были взяты в разных супермаркетах и ​​рынках города, поэтому в некоторых местах сумма может быть значительно больше.

Во Львове цена на Пасхальная корзина составит 263 гривны, сообщил кореспондент УНН, побывавший на заполненном рынке в центра города. Особый ингредиент, которые кладут львовяне в корзину это хрен. Как рассказал корреспондент, цены на привычный пасхальный набор во Львове, по сравнению с прошлым годом, остались почти на прежнем уровне.

Одесситы заплатят за Велокодний корзину 285 гривен, к этому набору войдет: Буженина - 60 грн Колбаса - 45 грн, Яйца крашенные 10 штук - 25 грн, Пасха - 40 грн, масло сливочное - 25 грн, Сыр - 60 грн, Яблоки 1 кг. - 20 грн, Свеча - 10 грн.

Пасхальная корзина жителям Запорожья обойдется в 410 грн, в сумму входит плетеную корзину за 150 грн. Выяснилось, что верующие кроме традиционной пасхи и яиц в церковь несут разнообразные продукты и даже алкоголь. Также, в Запорожье традиционно освящают колбасу и сало.

В Николаеве за продукты, которые попадут в корзину, верующие заплатят 245 гривен, в список входят традиционные пасхальные вкусности.

В Ровно пасхальную корзину примерно обойдется в - 317 гривен. Большинство жителей города скупают ингредиенты на рынке, где наблюдается скачок цен на праздничные продукты, передает корреспондент УНН.

Стандарный пасхальную корзину в Житомире обойдется в районе 250 грн, сообщил корреспондент УНН. К такому корзины войдут: Пасха, Яйца, мясо, масло, сыр, яблоки, сало и непосредственно сам корзину.

Нагадаэмо, 10 апреля сообщал, что по оценкам экспертов Института аграрной экономики стоимость Пасхальной корзины по средним ценам по Украине по состоянию на начало апреля составит около 377 грн , что на 28 грн или на 8% дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 349 грн.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы