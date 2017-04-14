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Вартість Великодніх кошиків у різних регіонах України

Вартість Великодніх кошиків у різних регіонах України

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Великдень, Воскресіння Христове, Паска — найдавніше християнське свято, головне свято богослужебного року, що встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа. Дата свята не є сталою і кожного конкретного року обчислюється за місячно-сонячним календарем. Цьогоріч, віряни західного та східного обрядів святкують Великдень в один день — 16 квітня. Традиційно перед Великоднем кожна родина збирає великодній кошик. Перелік страв, які складають господині часто різняться навіть у межах однієї області і навіть району. Проте є обов’язкові продукти, що мають бути у Великодньому кошику. Все решта — залежить від звичаїв та традицій місцевості і навіть окремої сім’ї, передає УНН.

Кореспонденти УНН склали перелік традиційних продуктів святкового кошику та підрахували скільки коштуватиме Великодній кошик у різних областях України.

Аби наповнити традиційний закарпатський кошик до Великодня родині доведеться заплатити близько 604 грн. Враховуючи середню ціну на товари та продовольство в Ужгороді, святковий кошторис виглядатиме наступним чином: кошик — 200 грн. рушник — 40 грн., паска — 40 грн., крашанки, 5 шт. — 10 грн., домашня ковбаса, 0,5 кг — 65 грн., сало копчене, 0,5 кг — 35 грн., сир домашній, 0,5 кг −60 грн., масло вершкове домашнє, 0,3 кг — 40 грн., зелень, 1 пучок — 5 грн., сіль, 1 кг — 4 грн., свічка або лампадка — 25 грн.

Окрім того, закарпатці додають до Великоднього кошика грудку (страва із молока та яєць із сіллю або цукром), яку традиційно готують вдома. Нерідко носять святити й домашнє вино, фрукти та овочі. Стандартний же набір із символічних кошика, рушника, паски, крашанок, свічки, ковбаси або м′яса коштуватиме в Ужгороді близько 270 гривень.

Зазначимо, що вміст кошика не в останню чергу залежить і від кількості членів родини, що зберуться за святковим столом. Обсяг продуктів і їх найменування можуть бути як меншими, так і у рази більшими, адже святити до церкви сім′я може принести усю Великодню гостину.

Кропивничани ж витратять на великодній кошик щонайменше 335 грн. За паску в обласному центрі в середньому правлять — 20 грн., 0,5кг ковбаси домашньої коштує близько 50 грн., 300 г сала вартує близько 30 грн., рушничок — 20 грн., свічка з лампадкою — 9 грн., 12 яєць на честь 12 апостолів — 14 грн., 0,5кг яблук — 7 грн. Плетений кошик, у який вкладаємо набір, стане в середньому у 150 грн. Так, щоб зібрати великодній кошик із стандартних набором продуктів, у Кропивницькому цьогоріч необхідно витратити близько 335 грн.

Хмельничани несуть Великодній кошик до якого кладуть: Паска 0,5 кг — 50 грн., Яйця — 5 штук — 7 грн., Ковбаса домашня 0,5кг — 80 грн., Свічка — 10 грн., м’ясо печене 0,5 кг — 80 грн., хрін — 1 баночка — 10 грн., Такийснабір коштуватиме 237 грн. Ще у 100-150 гривень обійдеться Хмельничанам сам кошик,а рушничок коштує 20-25 грн.

Херсонський Великодній кошик обійдеться у 295 гривень , якщо орыэнтуватись на ціни центрального ринку міста.

Дніпряни здобудуть кошик трохи дешевше — 250 грн. Ціни були взяті у різних супермаркетах та ринках міста, тому у деяких місцях сума може бути значно більшою.

У Львові ціна на Великодній кошик складе 263 гривні, так зазначив кореспондент УНН, який побував на заповненому ринку у центра міста. Особливий інгредієнт, які кладуть львів’яни до кошика це хрін. Як розповів кореспондент УНН, ціни на звичний пасхальний набір у Львові, в порівнянні з минулим роком, залишилися майже на колишньому рівні.

Одесити заплатять за Велокодній кошик 285 гривень, до цього набору увійде: Буженина — 60 грн Ковбаса — 45 грн, Яйця фарбовані 10 штук — 25 грн, Паска — 40 грн, Масло вершкове — 25 грн, Сир — 60 грн, Яблука 1 кг. — 20 грн, Свічка — 10 грн.

Великодній кошик запоріжцям обійдеться у 410 гривень, у суму входить плетений кошик за 150 гривень. З’ясувалось, що віряни окрім традиційної паски та яєць-крашанок до церкви несуть різноманітні продукти та, навіть, алкоголь. Також, у Запоріжжі традиційно освячують ковбасу та сало

У Миколаєві за продукти, які потраплять у кошик, віряни заплатять 245 гривень, до списку входять традиційні Великодні смаколики.
У Рівному великодній кошик приблизно обійдеться у — 317 гривень. Більшість жителів міста скуповують інгредієнти на ринку, де спостерігається стрибок цін на святкові продукти, передає кореспондент УНН.
Стандарний великодній кошик у Житомирі обійдеться у районі 250 грн, повідомив кореспондент УНН. До такого кошика увійдуть: Паска, Яйця, м’ясо, масло, сир, яблука, сало та безпосередньо сам кошик.

Нагадаэмо, 10 квітня УНН повідомляв, що за оцінками експертів Інституту аграрної економіки вартість Великоднього кошика за середніми цінами по Україні станом на початок квітня складе близько 377 грн, що на 28 грн або на 8% дорожче, ніж торік, коли мінімальний набір продуктів коштував 349 грн.

 

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