Стоимость новогоднего стола за год выросла на четверть - эксперт

"Если мы берем год к году, то стоимость традиционных блюд возрастет в соответствии с подорожанием продуктов, из которых их готовят - это и мясо, это и яйца, это и картофель-свекла. Поэтому общая стоимость наших блюд вырастет примерно на 23-25% по сравнению со стоимостью блюд в прошлом году", - отметил экономист.



По его словам, поскольку рост стоимости продуктов происходил постепенно, то сейчас украинцы не почувствуют существенного повышения цен. Непосредственно перед Новым годом, по прогнозу О.Пендзина, продукты подорожают примерно на 1,5-2%. Однако накануне праздников покупатели смогут воспользоваться многочисленными акционными предложениями в торговых сетях.



Напомним, до конца текущего года картофель в Украине подорожает примерно на 15-20%, поскольку сейчас остается самым дешевым овощем.



В текущем году продукты питания в Украине подорожают в среднем на 15% в сравнении с прошлым годом.



Цены на продукты, которые входят в салат "Оливье", за последний год повысились на 28%.