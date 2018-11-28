Вартість новорічного столу за рік зросла на чверть – експерт

"Якщо ми беремо рік до року, то вартість традиційних страв зросте відповідно до подорожчання продуктів, з яких їх готують – це і м'ясо, це і яйця, це і картопля-буряк. Тож загальна вартість наших страв зросте приблизно на 23-25% в порівнянні до вартості страв минулого року", - зазначив економіст.



За його словами, оскільки зростання вартості продуктів відбувалось поступово, то наразі українці не відчують суттєвого підвищення цін. Безпосередньо перед Новим роком, за прогнозом О.Пендзина, продукти подорожчають приблизно на 1,5-2%. Однак напередодні свят покупці зможуть скористатися численними акційними пропозиціями в торгових мережах.



Нагадаємо, до кінця поточного року картопля в Україні подорожчає приблизно на 15-20%, оскільки наразі залишається найдешевшим овочем.



Протягом поточного року продукти харчування в Україні подорожчають у середньому на 15% у порівнянні з минулим роком.



Ціни на продукти, які входять до салату "Олів’є", за останній рік підвищились на 28%.