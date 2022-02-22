Стоимость нефти Brent подскочила почти до 98 долл. за баррель после признания Россией независимости ДНР и ЛНВ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Стоимость нефти Brent подскочила почти до 98 дол. за баррель на фоне признания Россией независимости Л/ДНР, об этом сообщают российские СМИ, інфоорие УНН.
Детали
Стоимость нефти Brent подскочила почти до 98 долл. за баррель после признания Россией независимости самопроголожених ДНР и ЛНВ.
Нефть дорожает с конца января: 26-го числа она выросла до 90 долл. за баррель. На таких отметках нефть не торговалась с октября 2014 года. К началу февраля на фоне геополитической напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке стоимость апрельского фьючерса превысила 92 долл., а к 11 февраля — 95 долл.
Аналитики банка JPMorgan допустили, что цена может вырасти и до 120 долл. за баррель, если экспорт сырой нефти из России сократится на фоне кризиса на Украине. Если это сокращение будет двукратным, нефть, по их мнению, может торговаться и по 150 долл. за баррель.