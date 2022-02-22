Вартість нафти Brent підскочила майже до 98 дол. за барель після визнання Росією незалежності ДНР та ЛНР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Вартість нафти Brent підскочила майже до 98 дол. за барель на тлі визнання Росією незалежності Л/ДНР, про це повідомляють російські ЗМІ, інфоорие УНН.
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Вартість нафти Brent підскочила майже до 98 дол. за барель після визнання Росією незалежності самопроголожених ДНР та ЛНР.
Нафта дорожчає з кінця січня: 26 числа вона виросла до 90 дол. за барель. На таких відмітках нафту не торгували з жовтня 2014 року. На початку лютого на тлі геополітичної напруженості у Східній Європі та на Близькому Сході вартість квітневого ф'ючерсу перевищила 92 дол., а до 11 лютого – 95 дол.
Аналітики банку JPMorgan припустили, що ціна може зрости і до 120 дол. за барель, якщо експорт сирої нафти з Росії скоротиться на тлі кризи в Україні. Якщо це скорочення буде дворазовим, нафта, на їхню думку, може торгуватись і по 150 дол. за барель.