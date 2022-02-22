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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вартість нафти Brent підскочила майже до 98 дол. за барель після визнання Росією незалежності ДНР та ЛНР

Вартість нафти Brent підскочила майже до 98 дол. за барель після визнання Росією незалежності ДНР та ЛНР

Київ • УНН

 • 154242 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Вартість нафти Brent підскочила майже до 98 дол. за барель на тлі визнання Росією незалежності Л/ДНР, про це повідомляють російські ЗМІ, інфоорие УНН. 

Деталі

Вартість нафти Brent підскочила майже до 98 дол. за барель після визнання Росією незалежності самопроголожених ДНР та ЛНР.

Нафта дорожчає з кінця січня: 26 числа вона виросла до 90 дол. за барель. На таких відмітках нафту не торгували з жовтня 2014 року. На початку лютого на тлі геополітичної напруженості у Східній Європі та на Близькому Сході вартість квітневого ф'ючерсу перевищила 92 дол., а до 11 лютого – 95 дол.

Аналітики банку JPMorgan припустили, що ціна може зрости і до 120 дол. за барель, якщо експорт сирої нафти з Росії скоротиться на тлі кризи в Україні. Якщо це скорочення буде дворазовим, нафта, на їхню думку, може торгуватись і по 150 дол. за барель.

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