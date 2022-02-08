Стоимость хлеба вырастет в этом месяце максимум на 5-7% - эксперт

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“Объективные причины для роста (цен на хлеб — ред.) есть. К сожалению, не до конца решены вопросы с агроносителями. Те аукционы, что устроены по продаже дешевого газа, не могут обеспечить всех желающих "хлебопеков“ дешевым газом. То есть, они вынуждены вкладывать в производство хлеба дорогой газ”, — сказал Пендзин.

Детали

По его словам, также крайне проблемным является вопрос продовольственной пшеницы, которую достаточно много вывезли в ноябре.

“Минимальная заработная плата выросла в декабре, что тоже будет ложиться в цену товара”, — отметил эксперт.

Пендзин заметил, что каждый месяц хлеб прибавлял 2% к цене.

“И в течение прошлого года добавлял, и в позапрошлом году добавлял (2% — ред.). Нам сказали, что хлеб будет дорожать на 15-20%. Но власть уже дает более дешевый вариант газа, поэтому я думаю, что максимум (плюс — ред.) 5-7% В этом месяце мы увидим и все”, — рассказал Пендзин.

Кроме того, Пендзин отметил, что проблема не в цене хлеба, а в возможности, способности людей его покупать.

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“Государство должно вмешаться и помочь малообеспеченным слоям населения прямыми адресными пособиями для того, чтобы им удешевлять (стоимость — ред.). Проблема не в цене хлеба, а в возможности, способности людей этот хлеб покупать. Когда мы с вами говорим о людях с достаточно высокими доходами, я не думаю, что из них кто-то знает, сколько реально стоит хлеб. Если им надо, то они покупают. Мы с вами, когда говорим о стоимости хлеба, мы говорим в первую очередь с точки зрения доходов малообеспеченных слоев населения”, — сказал Пендзин.

По его словам, на сегодня является самой большой проблемой то, что все удешевленные цены на социально значимые продукты власти собираются погашать за счет бизнеса.

“Ограничение торговой надбавки — это ограничение доходов ритейла. Аукционы по обязательной продаже газа собственного производства частными организациями - это минус доходы частников. Ни копейки в государственном бюджете не выделено на то, чтобы дать адресную помощь малообеспеченным слоям населения”, — отметил Пендзин.

Добавим, сообщается, что в Украине снова выросли цены на хлеб. На этот раз стоимость достигла рекордного уровня за последние пять лет.

Дополнение

Правительство в конце декабря заявило о намерениях ввести ограничения наценки для ряда социальных и пищевых продуктов после того, как украинские производители хлеба и других пищевых товаров заявили, что из-за аномальных цен на газ будут производить меньше продукции.

С этой проблемой столкнулись не только хлебопеки. Это отмечали и производители сладостей, но и другие пищевые отрасли, указывая, что если власть не вмешается в ситуацию, это может привести к катастрофическим последствиям.

Под конец года, на фоне роста инфляции, правительство ввело государственное регулирование цен на ряд продуктов - на время карантина. Сейчас оно распространяется на 11 продуктов: батон, подсолнечное масло, ржано-пшеничный хлеб, гречку, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта), пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке), куриные яйца категории С1, мясо птицы (куриная тушка), сливочное масло жирностью 72,5%. Теперь на эти товары запрещается устанавливать торговую наценку более 10%.