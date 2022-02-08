Вартість хліба зросте цього місяця максимум на 5-7% - експерт

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“Об’єктивні причини для (росту цін на хліб — ред.) є. На жаль, не до кінця вирішені питання з агроносіями. Ті аукціони, що влаштовані по продажу дешевого газу, не можуть забезпечити всіх бажаючих "хлібопеків“ дешевим газом. Тобто, вони вимушені вкладати у виробництво хліба дорогий газ”, — сказав Пендзин.

Деталі

За його словами, також дуже проблемним є питання продовольчої пшениці, яку достатньо багато вивезли в листопаді.

“Мінімальна заробітна плата зросла в грудні, що теж буде лягати в ціну товару”, — зазначив експерт.

Пендзин зауважив, що кожен місяць хліб додавав 2% до ціни.

“І протягом минулого року додавав, й позаминулого року додавав (2% — ред.). Нам сказали, що хліб буде дорожчати на 15-20%. Але влада вже дає більш дешевий варіант газу, тому я думаю, що максимум (плюс — ред.) 5-7% цього місяця ми побачимо і все”, — розповів Пендзин.

Окрім того, Пендзин наголосив, що проблема не в ціні хліба, а в можливості, здатності людей його купувати.

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“Держава має втрутитися та допомогти малозабезпеченим верствам населення прямими адресними допомогами для того, щоб їм здешевлювати (вартість — ред.). Проблема не в ціні хліба, а в можливості, здатності людей цей хліб купувати. Коли ми з вами говоримо про людей з достатньо високими доходами, я не думаю, що з них хтось знає, скільки реально коштує хліб. Якщо їм треба, то вони купують. Ми з вами, коли говоримо про вартість хлібу, ми говоримо в першу чергу з точки зору доходів малозабезпечених верств населення”, — сказав Пендзин.

За його словами, на сьогодні є найбільшою проблемою те, що всі здешевлені ціни на соціально значущі продукти влада збирається погашати за рахунок бізнесу.

“Обмеження торговельної надбавки — це обмеження доходів рітейлу. Аукціони з обов’язкового продажу газу власного добутку приватними організаціями — це мінус доходи приватників. Жодної копійки в державному бюджеті не виділено на те, щоб дати адресну допомогу малозабезпеченим верствам населення”, — зауважив Пендзин.

Додамо, повідомлялося, що в Україні знову зросли ціни на хліб. Цього разу вартість досягла рекордного рівня за останні п’ять років.

Доповнення

Уряд наприкінці грудня заявив про наміри запровадити обмеження націнки для низки соціальних та харчових продуктів після того, як українські виробники хліба та інших харчових товарів заявили, що через аномальні ціни на газ вироблятимуть менше продукції.

З цією проблемою зіткнулись не лише хлібопеки. На цьому наголошували виробники солодощів, а й інші харчові галузі, вказуючи, що якщо влада не втрутиться в ситуацію, це може призвести до катастрофічних наслідків.

Під кінець року, на тлі зростання інфляції, уряд запровадив державне регулювання цін на декілька продуктів - на час карантину. Наразі воно поширюється на 11 продуктів: батон, соняшникову олію, житньо-пшеничний хліб, гречку, цукор-пісок, пшеничне борошно вищого гатунку, макаронні вироби українського виробництва (вермішель із борошна найвищого гатунку), пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці), курячі яйця категорії С1, м'ясо птиці (куряча тушка), вершкове масло жирністю 72,5%. Тепер на ці товари забороняється встановлювати торгову націнку понад 10%.