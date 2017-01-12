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Стоимость строительства дорог в Одесской области является одной из самых высоких в Украине - П.Порошенко

Стоимость строительства дорог в Одесской области является одной из самых высоких в Украине - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 11355 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Одесская область входит в четверку областей с самой высокой стоимостью строительства дорог. Об этом сообщил Петр Порошенко во время визита в Одесскую область, передает корреспондент УНН.

"Стоимость километра строительства (дороги - ред.) по всем областям Украины: Одесская здесь входит в четверку областей, где есть самые дорогие дороги в Украине", - заявил П.Порошенко.

Он отметил, что соответствующую проверку стоимости строительства дорог провела независимая неправительственная организация.

"Я думаю, что должны быть проведены качественные тендеры, своевременные проекты и дорога, дорога на родину Президента должна быть достроена", - заявил П.Порошенко.

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