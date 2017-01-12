Вартість будівництва доріг на Одещині є однією з найвищих в Україні - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Одеська область входить в четвірку областей з найвищою вартістю будівництва доріг. Про це повідомив Петро Порошенко під час візиту на Одещину, передає кореспондент УНН.
"Вартість кілометра будівництва (дороги - ред.) по всім областям України: Одеська тут входить в четвірку областей, де є найдорожчі дороги в Україні", - заявив П.Порошенко.
Він зазначив, що відповідну перевірку вартості будівництва доріг провела незалежна неурядова організація.
"Я думаю, що мають бути проведені якісні тендери, своєчасні проекти і дорога, дорога на батьківщину Президента має бути добудована", - заявив П.Порошенко.