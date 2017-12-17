Стоимость Bitcoin превысила 19 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Курс криптовалюты №1 продолжает бить собственные рекорды, перевалив за отметку в 19 тысяч долларов США, передает УНН со ссылкой на портал CoinMarketCap.
Bitcoin вырос в ожидании начала торгов фьючерсами на крупнейшей в мире товарной бирже CME Group, которые намечены на понедельник, 18 декабря.
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По данным сервиса CoinMarketCap, который высчитывает данные более 20 бирж, общая капитализация критовалюты №1 составила 316,5 миллиарда долларов США.
Напомним, комиссия по торговле товарными фьючерсами США официально разрешила бирже Chicago Mercantile Exchange (CME) и CBOE Futures Exchange начать торговлю фьючерсами на криптовалюту №1.