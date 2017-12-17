Вартість Bitcoin перевищила 19 тисяч доларів

Bitcoin виріс в очікуванні початку торгів ф'ючерсами на найбільшій у світі товарній біржі CME Group, які намічені на понеділок, 18 грудня.

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За даними сервісу CoinMarketCap, який вираховує дані з-понад 20 бірж, загальна капіталізація критовалюти №1 становила 316,5 мільярда доларів США.

Нагадаємо, комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США офіційно дозволила біржі Chicago Mercantile Exchange (CME) та CBOE Futures Exchange розпочати торгівлю ф'ючерсами на криптовалюту №1.