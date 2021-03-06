Варшава продолжает выражать сочувствие из-за ДТП с украинцами в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Иностранные официальные лица продолжают выражать сочувствие из-за смертельного ДТП, которое произошло с участием граждан Украины в ночь на 6 марта, передает УНН.
Детали
Так, польский премьер Матеуш Моравецкий написал в Twitter, что "с большим сожалением узнал о трагической аварии украинского автобуса на автодороге A4 под Ярославом".
"Выражаю искренние соболезнования cемьям жертв и надеюсь, что раненные быстро полностью поправятся", - написал политик.
Соболезнования выразил и министр иностранных дел Польши Збинев Рау. "При посредничестве министра Дмитрия Кулебы выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Спасибо польским спасателям за быструю и профессиональную акцию спасения", - отметил он в Twitter.
Поддержала украинцев и президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Очень расстроена трагедией с автобусом у украинского-польской границы, унесшей жизни шести человек. Мои искренние соболезнования народу Украины и семьям, которые потеряли своих близких", - написала она в Twitter.
За слова сочувствия поблагодарили политиков глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Ранее свои соболезнования по поводу трагедии выразили Президент Украины Владимир Зеленский и польский президент Анджей Дуда.
Контекст
Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. В результате аварии погибли 6 граждан Украины.
Позже в министерстве уточнили, что количество пострадавших украинских граждан в результате аварии возросло до 35 человек.
Сейчас польские СМИ сообщили, что в аварии украинского автобуса, которая произошла ночью в Подкарпатском воеводстве Польши, погибло 5 человек, а не 6. УНН для уточнения информации обратился за комментарием в МИД Украины.
Справка
Украинская диаспора в Польше является одной из самых многочисленных. Так, по данным МИД Польши, по состоянию на 2019 года в стране на польскую экономику работало около 2 млн украинцев, еще 40 тыс. студентов из Украины учились в польских учебных заведениях.
В октябре прошлого года президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал УНН, что по последним данным, 480 тыс. украинцев легально работают в Польше.