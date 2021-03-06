Варшава продовжує висловлювати співчуття через ДТП з українцями в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Іноземні офіційні особи продовжують висловлювати співчуття через смертельну ДТП, що сталася за участю громадян України в ніч на 6 березня, передає УНН.
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Так, польський прем’єр Матеуш Моравецький написав у Twitter, що “з великим жалем дізнався про трагічну аварію українського автобуса на автошляху A4 під Ярославом”.
“Висловлюю щире співчуття ciм’ям жертв та надіюся, що пораненi швидко повністю одужають”, — написав політик.
Співчуття висловив і міністр закордонних справ Польщі Збінев Рау. “За посередництвом міністра Дмитра Кулеби висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Дякую польським рятувальникам за швидку та професійну акцію порятунку”, — зазначив він у Twitter.
Підтримала українців і президент Грузії Саломе Зурабішвілі. “Дуже засмучена трагедією з автобусом біля українсько-польського кордону, що забрала життя шести осіб. Мої щирі співчуття народу України і сім’ям, які втратили своїх близьких”, — написала вона у Twitter.
За слова співчуття подякували політикам голова МЗС України Дмитро Кулеба та посол України у Польщі Андрій Дещиця.
Раніше свої співчуття з приводу трагедії висловили Президент України Володимир Зеленський та польський президент Анжей Дуда.
Контекст
Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинули 6 громадян України.
Пізніше у міністерстві уточнили, що кількість постраждалих українських громадян внаслідок аварії зросла до 35 осіб.
Наразі польські ЗМІ повідомили, що в аварії українського автобуса, яка сталася вночі в Підкарпатському воєводстві Польщі, загинуло 5 осіб, а не 6. УНН для уточнення інформації звернувся за коментарем до МЗС України.
Довідково
Українська діаспора в Польщі є однією з найчисельніших. Так, за даними МЗС Польщі, станом на 2019 рік в країні на польську економіку працювало близько 2 млн українців, ще 40 тис. студентів з України навчались в польських навчальних закладах.
У жовтні минулого року президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник розповів УНН, що за останніми даними, 480 тисяч українців легально працюють у Польщі.