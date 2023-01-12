Варшава передаст вагоны для киевского метро
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский и мэр Киева Виталий Кличко подписали письмо о сотрудничестве между метрополитенами обоих городов. Польская сторона пообещала, что передаст украинской столице 60 вагонов метро. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.
Детали
Европейские мэры во время визита осмотрели места российских атак на гражданские объекты Киева, посетили городской клинический госпиталь для ветеранов войны, реабилитационный центр для детей с инвалидностью, один из столичных пунктов обогрева. А также в список визитов — Буча.
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"Мэры четырех европейских столиц подчеркнули, что и в дальнейшем будут помогать Киеву – в частности, оборудованием, чтобы пройти эту сложную зиму, гуманитарно и в будущем восстановлении и отстройке украинской столицы", ─ говорится в сообщении.
Напомним
11 января, в Киев приехали мэры четырех европейских столиц: мэр Варшавы Рафал Тшасковски, глава Праги Зденек Гржиб, городской голова Братиславы Матуш Валло и мэр Будапешта Гергель Корачонь, которые в 2019 году основали Пакт свободных городов.