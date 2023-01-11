Мери чотирьох європейських столиць прибули до Києва

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Мер Варшави Рафал Тшасковський, як повідомляється, приїхав до Києва разом із мерами Праги, Будапешта і Братислави. Вони взяли участь у зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком.

Повідомляється, що це перша поїздка Рафала Тшасковського до Києва після початку війни. Мер Варшави відвідав столицю України за кілька днів до початку війни. 15 лютого 2022 року Тшасковський у супроводі мера Праги Зденека Гриба від імені Пакту вільних міст вирушив на зустріч із мером Києва Віталієм Кличком.

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